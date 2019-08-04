Четыре человека погибли в автокатастрофе с двумя фурами на трассе в Курганской области

СЕГОДНЯ 17:39 2019-08-04T17:41:14+03:00

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Авария случилась вечером 3 августа на дороге «Иртыш» в Курганской области. Она соединяет Челябинск и Новосибирск и проходит через Мишкинский район Зауралья. Водитель кроссовера CHERY Tiggo потерял управление и вылетел на встречную полосу.

Здесь по касательной его снес большегруз Volvo. Иномарку кубарем отбросило в сторону, и в момент переворота ее снесла другая фура МАЗ.

— Погибли водитель и три пассажира кроссовера. В машине были двое детей. Ранен водитель грузовика МАЗ — сейчас он в больнице, — сообщили в УМВД России по Курганской области.

Возбуждено уголовное дело за нарушение правил движения, которое привело к смерти людей. Правда кто по нему будет отвечать, пока непонятно.

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ИСТОЧНИК KP.RU