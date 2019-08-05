СЕГОДНЯ 04:02 2019-08-05T04:02:03+03:00

В Челябинской области таксист высадил женщин из машины, потому что от них пахло рыбой

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Черный Renault Logan не довез жительницу Миасса до места назначения. Водитель попросил женщину выйти.

— Вызвали сегодня после работы ЯндексТакси. Машина приехала. Но через 10 метров нас высадили и сказали, что не повезут, так как от нас пахнет рыбой! А мы работаем в общепите! Чем от нас должно пахнуть?! — возмутилась читательница КП-Челябинск Светлана Ромашева.

Отметим, что при этом женщине пришлось заплатить за три минуты поездки. Сервис ЯндексТакси списал у нее 55 рублей.

Причина отказа водителя, конечно, неприятна. Возможно, он побоялся, что салон автомобиля впитает запах рыбы. Однако, при этом таксисты частенько возят пьяных пассажиров, от которых пахнет похуже.

Скрин с истории поездок Светланы в системе ЯндексТакси.

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ИСТОЧНИК KP.RU