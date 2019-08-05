«На вас оформили кредит»: мошенники шантажируют жителя Челябинска, потерявшего документы

СЕГОДНЯ 04:01 2019-08-05T04:01:02+03:00

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Александр Котов (имя изменено) из Челябинска потерял папку с документами. Об этом он написал в разных городских пабликах во «ВКонтакте». Надеялся, вдруг кто-то найдет.

Александр указал номер своего телефона. И началось… Ему стали звонить люди, которые, якобы, нашли его документы. Требуют перевести им вознаграждение на карту. И после этого подойдет человек и отдаст найденные бумаги.

— Понятно, что это развод чистой воды. «Культурно» их послал. Но на этом история не закончилось. Теперь мне звонят и по ночам, да еще и с угрозами разного характера. Говорят, что на мои документы уже взят кредит, что пошли просрочки оплаты, что банковские карты будут заблокированы. Если, конечно, я опять же не переведу деньги, — рассказал читатель КП-Челябинск.

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ИСТОЧНИК KP.RU