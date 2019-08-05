Полиция Челябинска, патрулируя улицы, задержала трех горожан с крупным количеством наркотиков
Двух мужчин и одну женщину остановили сотрудники полиции Челябинска. Во время личного досмотра у них обнаружили около четырех граммов наркотических средств. Это считается крупным размером.
Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, 35-летнему задержанному, который продавал наркотики, грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания.
Двое других задержанных — 30-ти и 25-ти лет — хранили наркотики для себя. Они тоже могут отправиться в тюрьму, но на меньшие сроки.
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ИСТОЧНИК KP.RU