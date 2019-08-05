Карты Google назвали военкомат в Челябинской области ночным клубом

СЕГОДНЯ 07:23 2019-08-05T07:23:11+03:00

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В Миассе на Динамовском шоссе, 1 стоит военкомат. Самый обыкновенный. Но Карты Google решили, что это ночной клуб. Так и записали его в своей системе. Забавная информация попала в соцсети.

— Хорошая попытка, товарищ военком, — шутят жители Миасса в городском паблике в ВК.

— Все правильно! А как еще заманивать молодежь? — также прокомментировал местный житель.

Напомним еще один казус сервиса Карты Google: в конце 2018 года школы, лицей, магазин и даже сквер в Челябинске там переименовали в честь стриптизера Рикардо Милоса. Но это уже сделали специально какие-то шутники, внеся изменения в название объектов.

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ИСТОЧНИК KP.RU