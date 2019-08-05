Жители Челябинской области исполнят мечту парня, спасшего тонущих детей ценой своей жизни
Помните Дмитрия Новоселова — 13-летнего героя из Копейска, который утонул, спасая детей? Горожане хотят увековечить память о нем. Вот что придумали волонтеры.
— После похорон мы в разговоре с родителями узнали, что у Димы была мечта в этом году. Он хотел принести пользу ученикам школы 48, в которой учился: сделать школьную велопарковку. Дима подготовил и защитил проект на эту тему. Опросил одноклассников. Большинство его идею поддержали. Сделать просто, удобно, безопасно. Рядом с крыльцом, под видеокамерами, — рассказал председатель Совета родительской общественности Копейска Андрей Горланцев.
Он посоветовался с директором школы, где учился Дима и в которой будут продолжать обучение его две младшие сестренки. Посмотрели проект, согласовали места возможного размещения.
Родители Димы согласны: лучшим напоминанием об отважном поступке мальчишки-героя будет не только табличка на стенах учебного заведения, небольшой мемориал на месте захоронения, но и осуществление его юной мечты — школьная велопарковка.
Волонтеры просят поддержать проект, в том числе материально, в группе SILADOBRA74.
Директор школы осматривает возможные места для велопарковки. Фото: SILADOBRA74
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