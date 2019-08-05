Глава Челябинска Наталья Котова устроила разнос подчиненным за ямы на дорогах

СЕГОДНЯ 07:44 2019-08-05T07:49:09+03:00

Этим летом в Челябинске особенно много раскопок. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

И наругала чиновников за отсутствие контакта с жителями

Изменить размер текста: A A

Мэр Челябинска Наталья Котова — активный пользователь соцсетей, читает телеграм-каналы. В понедельник, 5 августа, она пеняла подчиненным за ямы на дорогах.

— В телеграм-каналах нам высказывают претензии по огороженным ямам на дорогах. Пластмассовый забор поставили и уехали. Естественно, челябинцев, которые не могут нормально проехать, это возмущает. Владимир Георгиевич (Алейников, замглавы города по дорожному хозяйству — прим. ред.), кто должен объяснить, почему есть ямы и ограждения?

— Ну, или в Управлении дорожного хозяйства, или в дежурно-диспетчерской службе, — ответил Алейников.

— Но у жителей такой информации нет! Создавайте с «Южуралмостом» (подрядчик по ремонту дорог — прим. ред.) рабочую группу, чтобы разбираться с этой проблемой! — приказала Котова.

Котова считает, что информация о раскопках на дорогах должна быть открытой для горожан, с указанием организации, ведущей работы на дороге, и ее телефоны.

— Поступают жалобы так же по невычищенными контейнерным площадкам. Собирайте совещание с «Центром коммунального сервиса» (оператор по вывозу твердых коммунальных отходов — прим. ред.). Нужно решать проблему!

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU