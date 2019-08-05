Названы школы Челябинска, где будет больше всего первоклассников в этом году
Учебный год не за горам. Прием в 1-й класс практически завершен. В понедельник, 5 августа, на аппаратном совещании в администрации Челябинска была озвучена цифра по количеству первоклашек, зачисленных в городские школы.
1 сентября первый звонок прозвучит для 14 982 новых школьников. Больше всего ребят будут учиться в новых школах микрорайонов Парковый и Ньютон. Там построили масштабные образовательные комплексы. Они вмещают свыше тысячи учеников.
Кстати, в Челябинской области становиться все больше школ, которые попадают в федеральные рейтинги по качеству образования.
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ИСТОЧНИК KP.RU