Названы школы Челябинска, где будет больше всего первоклассников в этом году

СЕГОДНЯ 08:05 2019-08-05T08:06:51+03:00

Почти 15 тысяч ребят в этом году первый раз сядут за парты. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Впервые за парты сядут почти 15 тысяч ребят

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Учебный год не за горам. Прием в 1-й класс практически завершен. В понедельник, 5 августа, на аппаратном совещании в администрации Челябинска была озвучена цифра по количеству первоклашек, зачисленных в городские школы.

1 сентября первый звонок прозвучит для 14 982 новых школьников. Больше всего ребят будут учиться в новых школах микрорайонов Парковый и Ньютон. Там построили масштабные образовательные комплексы. Они вмещают свыше тысячи учеников.

Кстати, в Челябинской области становиться все больше школ, которые попадают в федеральные рейтинги по качеству образования.

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ИСТОЧНИК KP.RU