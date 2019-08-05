Садоводы ставят ловушки-удавки на собак в Челябинской области

СЕГОДНЯ 08:59 2019-08-05T08:59:06+03:00

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В субботу вечером в садовом кооперативе Магнитогорска щенок попал в петлю-удавку. Пока он пытался освободиться, его покусали другие собаки. Пострадавшее животное с трудом освободили волонтеры.

— В этом саду ставят на собак петли из металлической проволоки, и кидают туда отправленные приманки. Люди, одумайтесь! — написала в группе «Черное&Белое Магнитогорск» Лариса Посудкина.

Как обычно, столкнулись два мнения.

— Вот благодаря таким сердобольным, поголовье диких собак растет, им не хватает жратвы и они начинают наглеть и кидаться на людей и домашних животных! — ответили женщине оппоненты.

Щенка, попавшего в ловушку, привезли в клинику. Кстати, он один из выводка домашней собаки, что жила в садах. Хозяева забрали ее, а малышей бросили. Сейчас их пристраивают волонтеры. Также они просят помощи в лечении и дальнейшей реабилитации пострадавшей собаки.

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ИСТОЧНИК KP.RU