Садоводы ставят ловушки-удавки на собак в Челябинской области
В субботу вечером в садовом кооперативе Магнитогорска щенок попал в петлю-удавку. Пока он пытался освободиться, его покусали другие собаки. Пострадавшее животное с трудом освободили волонтеры.
— В этом саду ставят на собак петли из металлической проволоки, и кидают туда отправленные приманки. Люди, одумайтесь! — написала в группе «Черное&Белое Магнитогорск» Лариса Посудкина.
Как обычно, столкнулись два мнения.
— Вот благодаря таким сердобольным, поголовье диких собак растет, им не хватает жратвы и они начинают наглеть и кидаться на людей и домашних животных! — ответили женщине оппоненты.
Щенка, попавшего в ловушку, привезли в клинику. Кстати, он один из выводка домашней собаки, что жила в садах. Хозяева забрали ее, а малышей бросили. Сейчас их пристраивают волонтеры. Также они просят помощи в лечении и дальнейшей реабилитации пострадавшей собаки.
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ИСТОЧНИК KP.RU