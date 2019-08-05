2019-08-05T09:21:08+03:00
Общество

Мэрия Челябинска проверит состояние ступеней перехода, где погиб пенсионер

Следить за состоянием спуска должен был арендатор
Ольга АНТОНОВА
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Спуски переходов в центре ремонтируются. Но не все.Спуски переходов в центре ремонтируются. Но не все.Фото: Инна КУМЕЙКО
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Администрация Челябинска расторгла оговор аренды подземных переходов в центре города с ООО «Лоция». По долгосрочному договору «Лоция» не только сдавала тоннель под площадью Революции в субаренду под ларьки, но была обязана содержать переходы в достоянном виде, ремонтировать спуски. И на бумаге ремонты проводились. Например, спуска у магазина «Ритм».

В конце июля в одной из челябинских больниц скончался пожилой мужчина. Он травмировался, спускаясь по ступеням подземного перехода у «Ритма».

Очевидцы рассказывают, что пострадавший очень сильно стукнулся головой об ливневки. Люди вызвали скорую помощь. Врачи увезли пенсионера в больницу. Есть информация, что пожилой человек был нетрезв. Что послужило причиной трагедии — расшатанные старые ступеньки перехода или алкогольное опьянение — неизвестно.

Сейчас несколько спусков подземного перехода в центре Челябинска ремонтируется. Лестничный марш, на котором смертельно травмировался человек, в программу нынешнего года не вошел.

— Мне известно об этом случае. Мы расторгли договор аренды с ООО «Лоция». Я поручила изучить вопрос по самим ступеням этого спуска: составить акт обследования, чтобы понять, насколько они безопасны. Если проверка выявит плохое состояние, будем решать вопрос ремонта, — сказала исполняющая полномочия главы города Наталья Котова. — Нам говорили, что он был отремонтирован в предыдущий период. Сейчас мы оцениваем, как его содержала «Лоция».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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