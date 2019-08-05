В Челябинской области сгорело кафе активистки, выступающей против ГОКа

СЕГОДНЯ 09:19 2019-08-05T09:21:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В ночь со 2 на 3 августа в поселке Ленинск Миасского городского округа загорелось кафе местной жительницы Анастасии Борисовой. Она известна тем, что активно выступает против строительства Круглогорского ГОКа в Миассе.

Недалеко от кафе нашли канистры из-под горючего вещества. Вероятно, это был поджог. На месте работает полиция.

— Сейчас постоянно получаю сообщения, почему это произошло со мной, с нашей семьей. На мой взгляд, здесь несколько возможных причин, — пишет на своей странице во «ВКонтакте» Анастасия Борисова.

Одна из ее версий — конкуренция, вторая (по словам Борисовой, маловероятная) — чья-то личная месть. В качестве третьей причины она называет свою активную общественную деятельность.

— Кто-то считает, что я очень много говорю… Говорю я правду. Отстаиваю интересы простого народа. В том числе тут и про ГОК можно упомянуть, и про непостроенный полигон ТБО, — пишет Борисова.

Фото: Анастасия Борисова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU