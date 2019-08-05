2019-08-05T10:02:26+03:00
Экономика

ВТБ Пенсионный фонд начал сотрудничество с Челябинским механическим заводом

По итогам первого полугодия 2019 года клиентская база фонда превысила 2,7 миллиона человек
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В рамках новой стратегии приоритетными задачами фонда являются удобство и комфортное обслуживание клиентовВ рамках новой стратегии приоритетными задачами фонда являются удобство и комфортное обслуживание клиентов
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ВТБ Пенсионный фонд начал сотрудничество с Открытым акционерным обществом "Челябинский механический завод" (ОАО "ЧМЗ"). В рамках сотрудничества НПФ ВТБ организует встречи и презентации, направленные на повышение пенсионной грамотности сотрудников предприятия.

Работников завода проинформируют о последних изменениях в пенсионной системе, включая обязательное пенсионное страхование и негосударственное пенсионное обеспечение, а также познакомят с деятельностью ВТБ Пенсионный фонд.

- В рамках нашей новой стратегии приоритетными задачами для нас являются удобство и комфортное обслуживание наших клиентов. Отмечу, что сегодня предприятия уделяют большое внимание повышению финансовой и, в особенности, пенсионной грамотности своих сотрудников. И мы рады, что руководство Челябинского механического завода понимает, насколько непросто разобраться в тонкостях пенсионной системы, и выбрало наш фонд в качестве консультантов, доверив нам столь ответственную работу. Мы надеемся на дальнейшее развитие и укрепление нашего партнерства, — отметила Лариса Горчаковская, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд.

- В рамках кадровой политики нашего предприятия мы несем ответственность за персонал, поэтому всегда стараемся информировать о значимых изменениях в политике государства. В связи с последними изменениями в пенсионной системе мы обратились в ВТБ Пенсионный фонд, как к эксперту и лидеру рынка, для проведения разъяснительной работы с нашими сотрудниками. Мы хотим предоставить всем возможность, не покидая рабочего места, повысить информированность и самостоятельно принять решения, как поступить с собственными пенсионными накоплениями, увеличив их доходность, — прокомментировал генеральный директор ОАО "ЧМЗ" Петр Вагин.

ВТБ Пенсионный фонд является одним из лидеров рынка. По итогам первого полугодия 2019 года клиентская база фонда превысила 2,7 миллиона человек. Активы НПФ ВТБ составляют более 245 миллиардов рублей. Рейтинг максимальной финансовой устойчивости фонда действует непрерывно с 2012 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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