2019-08-05T10:29:05+03:00
Общество

За два выходных дня на дорогах Челябинской области задержали 182 пьяных автомобилиста

Что им за это будет
Андрей СОКОЛОВ
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Фото их архива КП.Фото их архива КП.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Обычные выходные 3 и 4 августа принесли Южному Уралу 13 дорожных аварий. Один человек погиб и 19 получили травмы.

Кроме того, за эти два дня сотрудники Госавтоинспекции остановили 157 водителей, которые управляли автомобилями в состоянии опьянения (или отказались от медосвидетельствования). Их ждет лишение прав на срок от полутора до двух лет и штрафы по 30 тыс. руб.

Еще 25 водителей были пойманы пьяными за рулем повторно. Их ждет уже уголовная ответственность, сообщает пресс-служба ГИБДД Челябинской области. Максимальная санкция — лишение свободы на срок до двух лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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