2019-08-05T10:28:08+03:00
Общество

В помощь маленькой девочке Лере: Алексей Текслер открыл фестиваль «Достигая цели!»

В честь Дня железнодорожника на стадионе в Челябинске прошел большой праздник
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Алексей Текслер открыл большой благотворительный забег в помощь маленькой девочке Лере. Фото: gubernator74.ruАлексей Текслер открыл большой благотворительный забег в помощь маленькой девочке Лере. Фото: gubernator74.ru
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И проливной дождь не стал помехой доброму делу. Благотворительный забег «Достигая цели», как и футбольный матч, состоялся и в непогоду. В канун Дня железнодорожника на стадионе им. Елесиной в Челябинске собрались тысячи неравнодушных, чтобы помочь побороть тяжелое заболевание четырехгодовалой Лерочке Забродиной. Девочка борется с острым лимфобластным лейкозом.

Открыл большой спортивно-музыкальный праздник глава региона Алексей Текслер.

Он поздравил 400-тысячный коллектив ЮУЖД с юбилеем — 85-летием со дня рождения, поблагодарил работников за добросовестный труд и пожелал дальнейшего движения к новым целям и достижениям:.

— День железнодорожника — это очень важный праздник для нашего региона. Именно отсюда берет свое начало знаменитая транссибирская магистраль. Тысячи южноуральцев пользуются услугами российских железных дорог. Южно-Уральская железная дорога является крупнейшим социально-ответственным работодателем. У нас одна из лучших железнодорожных магистралей в стране. Желаю всем работникам РЖД больших профессиональных успехов и благополучия, чтоб все в вашей жизни было хорошо! Я рад, что многотысячный коллектив железной дороги достойно приумножает свои спортивные традиции. Больше того — появилась хорошая традиция благотворительного забега.Сегодня у каждого из вас есть возможность помочь маленькой девочке Лере справиться с тяжелой болезнью. Это достойно самого высокого уважения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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