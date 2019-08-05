Дружба народов. Алексей Текслер провел уик-энд в Уфе

СЕГОДНЯ 10:44 2019-08-05T10:44:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В минувшие выходные глава Челябинской области Алексей Текслер побывал в Уфе, где встретился с коллегой, исполняющим обязанности главы Башкирии Радием Хабировым. Фотоотчет о встрече Алексей Текслер опубликовал на своих страницах в социальных сетях: «С моим другом, главой Башкортостана Радием Хабировым. Наши регионы дружат и сотрудничают. Впереди у нас много совместных проектов. Мира и добра гостеприимной башкирской земле!».

Радий Хабиров с удовольствием показал Алексею Текслеру цветущую Уфу. Руководителям соседних регионов удалось обсудить перспективы развития межрегионального сотрудничества в социально-экономической и национально-культурной сферах, возможности реализации совместных проектов в области промышленности и туризма.

— Я всегда испытываю особое чувство, когда говорю о Башкирии. Много раз приезжал сюда, будучи первым заместителем министра энергетики России, председателем Совета директоров «Башнефти», поэтому о республике знаю не понаслышке. Наши территории традиционно связывают серьезные экономические, культурные взаимоотношения, но есть куда стремиться, и у нас в этой части большие планы. Будем развивать наши регионы. Область у нас большая, многонациональная. Естественно, башкиры занимают ключевое, важнейшее место в том переплетении народов, культур, которые есть на нашей территории. Безусловно, мы продолжим оказывать им всестороннюю поддержку, — сообщил глава Челябинской области.

Хабиров и Текслер встретились с молодой семьей, переехавшей из Челябинска в Уфу. Они рассказали, что, несмотря на переезд, продолжают следить за ситуацией в соседней области, и поблагодарили Алексея Текслера за поддержку башкир, проживающих на Южном Урале.

ИСТОЧНИК KP.RU