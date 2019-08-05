В Магнитогорске автомобилист насмерть сбил пешехода и скрылся
В субботу ночью в Магнитогорске на улице 9 мая 36-летний водитель автомобиля ВАЗ 21102 сбил пешехода и уехал. 53-летний пострадавший скончался на месте происшествия. Водителя нашли и задержали. Он ответит перед судом.
— В действиях водителя, скрывшегося с места совершения ДТП, в котором пострадали люди, усматриваются признаки преступления по двум статьям Уголовного Кодекса («Оставление в опасности» и «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Мера наказания предусматривает лишение свободы на срок до семи лет, — сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Челябинской области.
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