2019-08-05T11:24:38+03:00
Происшествия

Житель Челябинска устроил аварию с тремя пострадавшими

Автомобиль опрокинулся в кювет
Андрей СОКОЛОВ
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ДТП в Чебаркульском районе. Фото Управления ГИБДД по Челябинской области.ДТП в Чебаркульском районе. Фото Управления ГИБДД по Челябинской области.
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ДТП произошло днем 3 августа на автодороге Чебаркуль-Мисяш-М5 «Урал». На территории Чебаркульского района Ниссан X-Trail выехал на обочину, а потом столкнулся с обгоняемым автомобилем ВАЗ. От удара обе машины оказались в кювете. Ниссан опрокинулся.

37-летний водитель иномарки, а также 32-летняя девушка, которая была за рулем ВАЗа, и ее пассажир были госпитализированы.

— Установлено, что автомобилем Ниссан управлял житель города Челябинска. В автомобиле ВАЗ находились жители Чебаркульского района, — сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Челябинской области.

ДТП в Чебаркульском районе. Фото Управления ГИБДД по Челябинской области.

ДТП в Чебаркульском районе. Фото Управления ГИБДД по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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