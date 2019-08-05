В Челябинске неизвестные разбили чужое окно, пытаясь закинуть в него скамейку

СЕГОДНЯ 12:59 2019-08-05T12:59:00+03:00

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Житель Ленинского района подсчитывает убытки: неизвестные разбили в его квартире стеклопакет. Сначала они пытались закинуть в окно на первом этаже лавочку, а потом бросили в стекло палку. Владелец пострадавшей квартиры рассказал об этом в социальных сетях.

Мужчина не уточняет, при каких обстоятельствах это случилось. Восстановить ситуацию попытались читатели паблика «Черное & Белое Челябинск».

— Это как надо было спровоцировать этих личностей, чтобы они попытались закинуть в квартиру лавочку? — задается вопросом Артур Шакиров.

— Попросить не орать, не горланить песни, не материться. Сейчас любое замечание может привести к неадекватным действиям, — отвечает ему Татьяна Синельникова.

Закинуть лавочку не получилось. Фото: соцсети.

Горожане советуют пострадавшему обращаться в полицию, в прокуратуру, ведь за восстановление стекол ему придется отдать крупную сумму. А если что-то подобное повториться, могут пострадать сами жильцы. Кстати, в этой квартире в момент нападения находился ребенок. Физически он не пострадал, но напуган.

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ИСТОЧНИК KP.RU