Из грузового поезда на станции в Челябинске потек сжиженный газ

СЕГОДНЯ 13:15 2019-08-05T13:15:36+03:00

Через образовавшуюся в цистерне пробоину газовый конденсат вытекал на землю Фото: Алексей БУЛАТОВ

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ЧП произошло вечером 4 августа в Советском районе на станции «Челябинск — Главный». Прохудившуюся цистерну обнаружили обходчики, которые проводили осмотр состава. Через образовавшуюся пробоину газовый конденсат вытекал на землю.

Об аварийной ситуации сотрудники РЖД немедленно сообщили во все экстренные служб города. Чтобы газ не загорелся, на место аварии прибыл пожарный поезд.

— Цистерну, в которой находилось 70 тонн газового конденсата, отцепили от основного состава и отбуксировали в технический тупик. Течь устранили. После чего цистерну направили по маршруту следования. Пострадавших нет, — сообщает ЕДДС Челябинска

Известно, что на движение поездов данное происшествие не повлияло.

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ИСТОЧНИК KP.RU