Похищенную у магазина собаку спустя неделю вернули хозяйке в Челябинске

СЕГОДНЯ 13:36 2019-08-05T13:44:34+03:00

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Тойтерьер Агнеша пропала 30 июля. Хозяйка привязала ее к дереву на улице Тимирязева и ушла в магазин за покупками, а когда вернулась — собаки у дерева уже не было. Спустя неделю животное все же нашли.

Хозяйка Агнеши (а собаке уже одиннадцать лет) не стала мириться с пропажей питомца. Женщина обратилась в полицию и к продавцам магазина. По записям камер видеонаблюдения удалось вычислить, что собаку похитила юная дама в черной бейсболке. Ее фото тут же разместили в социальных сетях. А спустя несколько дней ее опознали соседи. Оказалось, что девушка уже успела пристроить собаку знакомому — он-то и вынес Агнешу хозяйке.

Девушка утверждает, что не хотела похищать Агнешу. Якобы, ей сказали, что собака сидит на привязи несколько часов. И хотя слова женщины не вызывают доверия, хозяйка тойтерьера решила не настаивать на наказании. Она рада, что животинка нашлась живой и здоровой.

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