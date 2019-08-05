2019-08-05T13:44:34+03:00
Общество

Похищенную у магазина собаку спустя неделю вернули хозяйке в Челябинске

Найти пропажу помогли продавцы и фотокарточка в социальных сетях
Лидия ПЕСКОВА
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Собаку искал весь город. Фото: соцсети.Собаку искал весь город. Фото: соцсети.
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Тойтерьер Агнеша пропала 30 июля. Хозяйка привязала ее к дереву на улице Тимирязева и ушла в магазин за покупками, а когда вернулась — собаки у дерева уже не было. Спустя неделю животное все же нашли.

Хозяйка Агнеши (а собаке уже одиннадцать лет) не стала мириться с пропажей питомца. Женщина обратилась в полицию и к продавцам магазина. По записям камер видеонаблюдения удалось вычислить, что собаку похитила юная дама в черной бейсболке. Ее фото тут же разместили в социальных сетях. А спустя несколько дней ее опознали соседи. Оказалось, что девушка уже успела пристроить собаку знакомому — он-то и вынес Агнешу хозяйке.

Девушка утверждает, что не хотела похищать Агнешу. Якобы, ей сказали, что собака сидит на привязи несколько часов. И хотя слова женщины не вызывают доверия, хозяйка тойтерьера решила не настаивать на наказании. Она рада, что животинка нашлась живой и здоровой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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