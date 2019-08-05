2019-08-05T13:55:01+03:00
Общество

Следователи проверяют факт смерти новорожденной в больнице Златоуста

Мать погибшего ребенка винит в трагедии медиков
Ольга АНТОНОВА
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"Скорая" доставила новорожденную в Златоуст. Но ребенок умер."Скорая" доставила новорожденную в Златоуст. Но ребенок умер.Фото: Анна КОЛПАКОВА
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24 июля в больнице Златоуста умерла новорожденная. Ребенка доставили в тяжелом состоянии из Катав-Ивановска накануне.

По факту гибели следователи СУ СКР по Челябинской области проводят доследственную проверку. Предстоит установить обстоятельства произошедшего и дать уголовно-правовую оценку действиям врачей.

Мать винит в случившемся медиков: они нарушили правила перевозки. Девочка родилась с помощью кесарева сечения, весом 1560 граммов. После родов задышала самостоятельно. Ее отравили в больницу Златоуста. Путь неблизкий: 124 км. Мама уверяет, что в «скорой» не было оборудования для перевозки недоношенных.

Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, главный акушер-гинеколог области вместе с бригадой специалистов проверили качество медицинской деятельности больницы Катав-Ивановска. Выводы делать рано.

Районная больница круглые сутки принимать и экстренные роды, но в не осложненных случаях.

— Пациентки с преждевременными родами при отсутствии противопоказаний направляются «скорыми» в больницу Златоуста. Если переезд противопоказан, помощь роженице оказывают на месте, — поясняют в минздраве.

Плановые сложные случаи беременности — профиль областного перинатального центра в Челябинске.

Маму, потерявшую ребенка, заявляют медики, положили в больницу Катав-Ивановка и готовились отправить в областной центр. Но на выходные она ушла домой, где у нее открылось кровотечение. Потребовалась экстренная операция.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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