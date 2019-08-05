2019-08-05T14:10:48+03:00
Общество

Завершился Кубок Челябинской области по ловле карпа

Он продолжался с 31 июля по 4 августа на «Кабаньих прудах» в окрестностях Миасса среди Уральских гор
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За 72 часа выпала наверное месячная норма осадков, все три дня лил дождь, температура от +15 днем до +10 ночью, но поймано 280шт, общим весом 891 725 кг. (вся рыба отпущена обратно в водоем). Такие погодные условия хорошая проверка на прочность спортсменов, ловить рыбу и днем и ночью в не простых погодных условиях, это и показатель уровня мастерства участников, т.к рыба остро реагировала на смену погоды. Тем ценней победа!

Поздравляем призеров и участников соревнований.

1 место — «Карп74.ru» — Чайка Игорь, Смирнова Анна (Челябинск), 84шт, 281300кг

2 место — «МагКарп — Вислогузов Александр, Батыршин Валерий (Магнитогорск), 41шт, 129925кг.

3 место — «Carpheadbanders Team» — Куклинов Максим, Галайда Андрей (Екатеринбург), 56шт, 170700кг.

Биг-Фиш — 11725гр, Карп74.ru» — Чайка/Смирнова

ИСТОЧНИК KP.RU

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