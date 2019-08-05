2019-08-05T15:05:26+03:00
Общество

«Виновата женщина»: стала известна причина пожара, во время которого выгорели пять квартир под Челябинском

До беды довела хозяйка одной из них
Лидия ПЕСКОВА
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Две семьи уже временно отселили, другие пострадавшие ждут решения. Фото: Мария Озерова.Две семьи уже временно отселили, другие пострадавшие ждут решения. Фото: Мария Озерова.
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В субботу, 3 августа, в поселке Долгодеревенское загорелась шестиэтажка. Во время пожара выгорели пять квартир. Сегодня, 5 августа, эксперты назвали предварительную причину пожара, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.

Скорее всего, пожар начался в одной из квартир на пятом этаже. Ее хозяйка собиралась готовить и оставила на включенной электроплите кастрюлю с маслом для фритюра. Потом женщина отвлеклась на детей. А когда вспомнила про готовку, из кастрюли уже валил дым. Дама решила залить масло водой, что и стало причиной пожара. Огонь полыхнул еще больше. Женщина и ее дети смогли вовремя покинуть дом. Но пять квартир серьезно пострадали.

— МЧС напоминает: тушить горящее масло водой строго запрещено. Достаточно накрыть «очаг возгорания» крышкой, и горение прекратится, — замечают в пресс-службе.

Также в ведомстве добавляют, что:

— вблизи плиты нельзя держать воспламеняющиеся предметы (шторы, прихватки, огнеопасные вещества в баллончиках);

— нельзя оставлять плиту без присмотра даже на короткое время;

— в идеале на кухне стоит установить автономные пожарные извещатели и держать огнетушитель.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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