«Виновата женщина»: стала известна причина пожара, во время которого выгорели пять квартир под Челябинском
В субботу, 3 августа, в поселке Долгодеревенское загорелась шестиэтажка. Во время пожара выгорели пять квартир. Сегодня, 5 августа, эксперты назвали предварительную причину пожара, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.
Скорее всего, пожар начался в одной из квартир на пятом этаже. Ее хозяйка собиралась готовить и оставила на включенной электроплите кастрюлю с маслом для фритюра. Потом женщина отвлеклась на детей. А когда вспомнила про готовку, из кастрюли уже валил дым. Дама решила залить масло водой, что и стало причиной пожара. Огонь полыхнул еще больше. Женщина и ее дети смогли вовремя покинуть дом. Но пять квартир серьезно пострадали.
— МЧС напоминает: тушить горящее масло водой строго запрещено. Достаточно накрыть «очаг возгорания» крышкой, и горение прекратится, — замечают в пресс-службе.
Также в ведомстве добавляют, что:
— вблизи плиты нельзя держать воспламеняющиеся предметы (шторы, прихватки, огнеопасные вещества в баллончиках);
— нельзя оставлять плиту без присмотра даже на короткое время;
— в идеале на кухне стоит установить автономные пожарные извещатели и держать огнетушитель.
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ИСТОЧНИК KP.RU