Под Челябинском грузовая «газель» насмерть сбила двух женщин
В понедельник, 5 августа, две женщины погибли под колесами грузовой «газели», сообщает управление ГИБДД по Челябинской области.
Трагедия разыгралась на Новоградском тракте в Сосновском районе около часа дня.
— Грузовая «газель» двигалась в сторону Челябинска. В какой-то момент 27-летний водитель по непонятным пока причинам выехал на правую обочину и сбил двух пешеходов, которые двигались в попутном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия две женщины погибли на месте. Одной было 43 года. ее подруге — 38 лет, — рассказали КП-Челябинск в областном управлении ГИБДД.
В причинах трагедии разбираются сотрудники полиции.
Уже известно, что у водителя «газели» шестилетний стаж, в этом году его два раза привлекали к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.
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ИСТОЧНИК KP.RU