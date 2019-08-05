«Разобрать балконы и закрыть окна»: Челябинская область готовится к усилению ветра

СЕГОДНЯ 15:42 2019-08-05T17:07:53+03:00

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Во вторник, 6 августа, Южный Урал столкнется с усилением ветра, сообщает ГУ МЧС по Челябинской области.

По данным Челябинского гидрометцентра, в этот день в регионе ожидается ухудшение погодных условий. Возможны грозы, сильные дожди и шквалистое усиление ветра. Отдельные порывы могут достигать до 17-22 метров в секунду. При этом день ожидается относительно теплым. Так, по области воздух днем может прогреться до +25 градусов, в Челябинске — до +22.

Чтобы ветер не наделал бед, жителям региона рекомендуют закрывать окна, убрать с балконов лишние вещи, а также не парковать машины под кронами старых деревьев и под плохо укрепленными конструкциями.

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ИСТОЧНИК KP.RU