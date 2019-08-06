2019-08-06T04:40:50+03:00
Общество

Сотрудник пейнтбольного клуба в Магнитогорске удерживал у себя чужих детей, отобрав телефоны

Родители мальчишек заявили на него в полицию
Ирина КАРЕЛИНА
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Сотрудник пейнтбольного клуба задержал мальчишек, залезших на его территорию. Фото из архива КП.Сотрудник пейнтбольного клуба задержал мальчишек, залезших на его территорию. Фото из архива КП.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В понедельник, 5 августа, трое друзей 9 — 12 лет гуляли возле центрального стадиона Магнитогорска. От скуки залезли на территорию пейнтбольного клуба и начали прыгать на надувном пилоне.

— Увидев это «адское безобразие», сотрудник клуба схватил бедных детей за шиворот, выражаясь нецензурной бранью, и поволок их в свои владения для воспитательных работ. Вырвал у одного ребенка телефон из рук. Родители потеряли детей и искали их два часа. Звонили, но телефон не отвечал! — рассказала мама одного из мальчишек в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК.

По словам женщины, через два часа одному из нашкодивших детей все же разрешили ответить на звонок. Прибежавшие родители обнаружили своих детей заплаканными и испуганными. Сотрудник клуба пояснил, что дети занимались порчей его имущества.

— Неужели нельзя было выгнать их оттуда и все?! На крайний случай позвонил бы родителям! На сотрудника пейнтбольного клуба написано заявление в полицию! — сообщила жительница Магнитогорска.

Не все пользователи соцсети оказались на стороне родителей. Некоторые считают, что мужчина поступил правильно, проучив невоспитанных мальчишек. Другие кричат, что он не имел права где-то удерживать чужих детей, да еще и без ведома их родителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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