В школах Магнитогорска заставляют педагогов и родителей погасить личные долги за коммуналку

СЕГОДНЯ 04:59 2019-08-06T05:03:42+03:00

Школы в Магнитогорске заставляют педагогов и родителей погасить свои долги за коммуналку. Фото из архива КП.

Один из учителей пожаловался на такое давление в соцсетях

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Мужчина, работающий учителем в одной из магнитогорских школ, не выдержал после очередной неприятной беседы с директором. Он пожаловался на ситуацию в соцсетях.

— Так сложилось, что у меня за оплату коммунальных услуг есть долг. Наверное, ни от хорошей жизни и большой зарплаты. И все бы ничего, но руководитель вызывает на нелицеприятные беседы о погашении сей задолженности. Списки должников, в которых числюсь и я, присылает в школу Управление образования. Так вот вопрос: какого фига мне кто-то что-то, простите, впаривает, о моих долгах? Это моя личная проблема! Ведь это не служебная квартира. Я купил ее своим непосильным трудом! — написал учитель в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК.

Отметим, что некоторым учителям компенсируют коммунальные расходы. Но это касается только педагогов в деревнях и селах. Городские таких льгот не имеют.

Пользователи соцсетей возмутились вместе с автором поста.

— В садике то же самое, к сожалению. Лучше бы зарплаты достойные платили, — прокомментировала Ирина Мостовова.

— А в нашей школе вообще приходят списки на детей! И классных руководителей обязывают проводить беседы с родителями учеников по поводу коммунальных долгов, — написала Мария Иванова.

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ИСТОЧНИК KP.RU