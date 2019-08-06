2019-08-06T05:42:20+03:00
Общество

«У вас есть несколько часов». Алексей Текслер раскритиковал главу Ашинского района

Глава Челябинской области после разговора с местной жительницей изменил программу поездки
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Градообразующее предприятие Аши — металлургический завод. Визит в один из самых отдаленных районов нашей области Алексей Текслер начал с завода. Он побывал в листопрокатном цехе №1, где производят толстолистовой металл. Сейчас прокатное производство модернизируют. Руководство комбината представило главе региона свои планы по продолжению реконструкции.

Новая поликлиника стала следующим пунктом программы. Она разместилась в здании бывшего профилактория. Потребовалось 30 млн руб из областного бюджета, чтобы восстановить здание. Еще 10 млн руб пошло на покупку медоборудования. Открыта диагностическая лаборатория, дневной стационар для взрослых. В смену здесь принимают 450 пациентов.

В коридоре поликлиники Алексей Текслер принял решение изменить программу поездки. К нему подошла местная жительница. Она посетовала, что в школе №2 прохудилась кровля. В дожди заливает классы и коридоры, на третьем этаже стены покрыты плесенью и грибком.

Текслер отправился в школу. Здесь идет ремонт, но вялыми темпами. Глава региона уверен: так школу не подготовишь к новому учебному году.

— Это провал какой-то. Школа не может находиться в таком состоянии. Никакими дождями это объяснить невозможно. Ремонт нужно было начинать сразу по окончании учебного года. Как вы собираетесь привести сюда детей в начале учебного года, совершенно непонятно. Подготовьтесь к сегодняшней двусторонней встрече, я хочу услышать, как вы собираетесь решить эту проблему. У вас есть несколько часов, — обратился Алексей Текслер к главе Ашинского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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