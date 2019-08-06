2019-08-06T05:48:50+03:00
Общество

В соцсетях смеются над чиновниками Магнитогорска, придумавшими провести бой за живого барана

Такое развлечение станет кульминацией Дня строителя
Ирина КАРЕЛИНА
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«А можно этот праздник без нас провести?» Фото из архива КП.«А можно этот праздник без нас провести?» Фото из архива КП.Фото: Павел ВАСИЛЬЧЕНКО
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9 августа пройдет праздник в честь Дня строителя. В Магнитогорске намечена большая культурная программа.

— Будут интересные конкурсы. А кульминацией станет бой на площадке. Самые сильные, ловкие и уверенные магнитогорцы вступят в борьбу, где призом станет живой баран, — прочитала горожанам программу праздника с экранов телевизоров начальник Управления культуры Магнитогорска Млада Кудрявцева.

Кажется, при этом она сама с трудом скрывала улыбку. Горожане же веселятся вовсю от таких новостей.

— Администрация избавляется от баранов, — пишет паблик «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК. — Зачем он городскому жителю? Этого барана вряд ли поселят в чью-то квартиру, или отправят пастись на альпийские луга. Скорее всего, баран просто будет зарезан. Тем более, что через неделю Курбан-байрам. Странно слышать о таких призах в 2019 году.

— Хороший тамада. И конкурсы интересные, — иронизирует подписчица паблика Галина Зинина.

— А сам бой никого не смущает? Управление культуры устраивает БОЙ между горожанами и вручает победителю барана. Это нормально? — написала Екатерина Строкань.

— Праздник без драки — деньги на ветер, — шутят местные жители.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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