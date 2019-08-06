В соцсетях смеются над чиновниками Магнитогорска, придумавшими провести бой за живого барана

СЕГОДНЯ 05:45 2019-08-06T05:48:50+03:00

«А можно этот праздник без нас провести?» Фото из архива КП. Фото: Павел ВАСИЛЬЧЕНКО

Изменить размер текста: A A

9 августа пройдет праздник в честь Дня строителя. В Магнитогорске намечена большая культурная программа.

— Будут интересные конкурсы. А кульминацией станет бой на площадке. Самые сильные, ловкие и уверенные магнитогорцы вступят в борьбу, где призом станет живой баран, — прочитала горожанам программу праздника с экранов телевизоров начальник Управления культуры Магнитогорска Млада Кудрявцева.

Кажется, при этом она сама с трудом скрывала улыбку. Горожане же веселятся вовсю от таких новостей.

— Администрация избавляется от баранов, — пишет паблик «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК. — Зачем он городскому жителю? Этого барана вряд ли поселят в чью-то квартиру, или отправят пастись на альпийские луга. Скорее всего, баран просто будет зарезан. Тем более, что через неделю Курбан-байрам. Странно слышать о таких призах в 2019 году.

— Хороший тамада. И конкурсы интересные, — иронизирует подписчица паблика Галина Зинина.

— А сам бой никого не смущает? Управление культуры устраивает БОЙ между горожанами и вручает победителю барана. Это нормально? — написала Екатерина Строкань.

— Праздник без драки — деньги на ветер, — шутят местные жители.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU