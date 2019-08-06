Снова штормовое предупреждение: на Южном Урале портится погода

СЕГОДНЯ 05:58 2019-08-06T06:20:43+03:00

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Понедельник был по-настоящему летним теплым днем, и ничего не предвещало штормового предупреждения. Однако, такие сообщения от ГУ МЧС по Челябинской области пришли на телефоны южноуральцам. Во вторник, 6 августа, ожидается усиление ветра. Отдельные порывы могут достигать до 17-22 метров в секунду.

Специалисты рекомендуют закрыть окна, убрать с балконов лишние вещи, а также не парковать машины под кронами старых деревьев и под плохо укрепленными конструкциями.

Помимо ветра, возможны также грозы и сильные дожди.

Во вторник, 6 августа, Южный Урал столкнется с усилением ветра, сообщает ГУ МЧС по Челябинской области.

По данным Челябинского гидрометцентра, в этот день в регионе ожидается ухудшение погодных условий. Возможны грозы, сильные дожди и шквалистое усиление ветра. Отдельные порывы могут достигать до 17-22 метров в секунду. При этом день ожидается относительно теплым. Так, по области воздух днем может прогреться до +25 градусов, в Челябинске — до +22.

Чтобы ветер не наделал бед, жителям региона рекомендуют закрывать окна, убрать с балконов лишние вещи, а также не парковать машины под кронами старых деревьев и под плохо укрепленными конструкциями.

ИСТОЧНИК KP.RU