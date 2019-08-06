2019-08-06T06:16:22+03:00
Общество

В Аше Текслеру пожаловались на дороги, тарифы на ЖКХ и нехватку врачей

На встречу с главой региона приехали люди из соседних городов
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— Территория легендарная, но не простая, — обратился Алексей Текслер к собравшимся. — Есть успехи, работающие предприятия. Есть средние зарплаты, которые даже чуть выше, чем в целом по региону на наших ведущих предприятиях. Но много проблем. Поликлинику сделали хорошо, но со школой проблемы. Глава доложит, как будет проблему решать до нового года. Детсад обещали построить, но строительство идет медленно, надо разбираться и с подрядчиком, и с контролирующими органами.

Есть проблемы с медициной. Именно ашинцы первыми подняли проблему оптимизации здравоохранения, вступив за сохранение больницы в Симе год назад.

Проблема дорог здесь одна из самых острых.

— Мы доведем ремонт дороги АшаКропачево до логического конца. Дорога Сим— Миньяр разбита большегрузами. Какой смысл ремонтировать трассу, если она будет разбита грузовиками. Хозяевам карьера, чьи автомобили разбивают дороги, надо уши накрутить. Пригласите, пожалуйста, руководителя предприятия ко мне на встречу. На дороге надо ставить пост и весовой контроль, мы на уровне области поддержим. Министерству дорожного хозяйства и транспорта области ставлю задачу заняться проблемой, — заявил Алексей Текслер.

Ситуация с отходами — еще одна задача. Мусор из района возят в Сатку, что бременем ложится на тариф. Региональное минэкологии уменьшит транспортное плечо, что снизит тариф для ашинцев.

Много обращений по газификации. Текслер заявил, что в регионе за три года будут реализованы все проекты с экспертизой.

Жители Сима пожаловались на нехватку врачей. На прием ко многим врачам приходится ездить за 50 км в Ашу.

Алексей Текслер вручил главе района Виктору Лукьянову «синюю папку» с обращениями жителей в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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