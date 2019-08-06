Важную больницу в Челябинской области не станут закрывать
Накануне появились слухи, что в Симе Челябинской области закрывают горбольницу. Местные жители очень переживали — оптимизация в здравоохранении до добра не доводит. Однако информация оказалась ложной.
Своими чаяниями жители поделились с главой региона Алексеем Текслером. Тот спросил с главврача больницы в Симе. Ринат Забиров ответил, что проблем у больницы достаточно, но закрывать ее не собираются.
— Руководство симской больницы проведет с жителями ряд встреч, на которых до каждого донесут мое решение: ни одно лечебное учреждение закрыто не будет. Это решение должно быть понятно всем, в том числе областному минздраву, — цитирует главу региона издание «Полит74».
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ИСТОЧНИК KP.RU