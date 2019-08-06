2019-08-06T07:30:47+03:00
Происшествия

В МЧС рассказали подробности обрушения в магазине Челябинска

В момент падения потолка в здании находилось 29 человек
Андрей СОКОЛОВ
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В магазине рухнул потолок. Фото: vk.com «Живем на Захаренко»В магазине рухнул потолок. Фото: vk.com «Живем на Захаренко»
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На пол упала огромная балка перекрытия, которая потащила за собой всю конструкцию навесного потолка. Напомним, ЧП произошло вечером 5 августа на Северо-Западе Челябинска в сетевом магазине. Над помещением аптеки рухнула крыша.

— В 19:01 поступило сообщение об обрушении бетонной плиты перекрытия в одноэтажном магазине по ул. Захаренко. Погибших и пострадавших нет. Всего из помещения самостоятельно эвакуировались 29 человек.

На месте работают сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона. К месту следует служба пожаротушения Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Челябинской области. Площадь обрушения составила 20 кв.м. Обстоятельства и причины происшествия уточняются, — рассказали в ГУ МЧС России по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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