В МЧС рассказали подробности обрушения в магазине Челябинска
На пол упала огромная балка перекрытия, которая потащила за собой всю конструкцию навесного потолка. Напомним, ЧП произошло вечером 5 августа на Северо-Западе Челябинска в сетевом магазине. Над помещением аптеки рухнула крыша.
— В 19:01 поступило сообщение об обрушении бетонной плиты перекрытия в одноэтажном магазине по ул. Захаренко. Погибших и пострадавших нет. Всего из помещения самостоятельно эвакуировались 29 человек.
На месте работают сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона. К месту следует служба пожаротушения Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Челябинской области. Площадь обрушения составила 20 кв.м. Обстоятельства и причины происшествия уточняются, — рассказали в ГУ МЧС России по Челябинской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU