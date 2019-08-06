«Здорово, полезно!»: в детской поликлинике Челябинской области продают коктейли с плесенью
Жительница Магнитогорска поделилась своим возмущением по поводу антисанитарии в медицинском учреждении.
— Хотели с ребенком приобрести кислородный коктейль в детской поликлинике. Передумали, увидев плесень, которая уже цветет. Кто аппарат поставил туда, вы же приезжаете, выручку снимаете с него. Совесть поимейте, вымойте аппарат, — написала Олеся Базарова в группе ««Черное&Белое Магнитогорск» в ВК.
Отметим, что аппарат не принадлежит медицинскому учреждению. Его владелец является арендатором небольшой площади в поликлинике, и сам обязан следить за своим имуществом.
— Это же халявный пенициллин! Написано ведь «Здорово!», «Полезно!» — с сарказмом комментируют пользователи соцсети.
Справедливости ради отметим, что на следующий день аппарат был чистым. Об этом написал другой посетитель поликлиники. Он предположил, что это была не плесень, а застоявшиеся сгустки сиропа.
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