2019-08-06T08:06:45+03:00
Общество

«Здорово, полезно!»: в детской поликлинике Челябинской области продают коктейли с плесенью

Посетителей возмутил грязный аппарат для приготовления кислородного напитка
Андрей СОКОЛОВ
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Аппарат для приготовления кислородного коктейля в поликлинике. Фото: Олеся Базарова.Аппарат для приготовления кислородного коктейля в поликлинике. Фото: Олеся Базарова.
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Жительница Магнитогорска поделилась своим возмущением по поводу антисанитарии в медицинском учреждении.

— Хотели с ребенком приобрести кислородный коктейль в детской поликлинике. Передумали, увидев плесень, которая уже цветет. Кто аппарат поставил туда, вы же приезжаете, выручку снимаете с него. Совесть поимейте, вымойте аппарат, — написала Олеся Базарова в группе ««Черное&Белое Магнитогорск» в ВК.

Отметим, что аппарат не принадлежит медицинскому учреждению. Его владелец является арендатором небольшой площади в поликлинике, и сам обязан следить за своим имуществом.

— Это же халявный пенициллин! Написано ведь «Здорово!», «Полезно!» — с сарказмом комментируют пользователи соцсети.

Справедливости ради отметим, что на следующий день аппарат был чистым. Об этом написал другой посетитель поликлиники. Он предположил, что это была не плесень, а застоявшиеся сгустки сиропа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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