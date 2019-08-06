«Здорово, полезно!»: в детской поликлинике Челябинской области продают коктейли с плесенью

СЕГОДНЯ 08:06 2019-08-06T08:06:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница Магнитогорска поделилась своим возмущением по поводу антисанитарии в медицинском учреждении.

— Хотели с ребенком приобрести кислородный коктейль в детской поликлинике. Передумали, увидев плесень, которая уже цветет. Кто аппарат поставил туда, вы же приезжаете, выручку снимаете с него. Совесть поимейте, вымойте аппарат, — написала Олеся Базарова в группе ««Черное&Белое Магнитогорск» в ВК.

Отметим, что аппарат не принадлежит медицинскому учреждению. Его владелец является арендатором небольшой площади в поликлинике, и сам обязан следить за своим имуществом.

— Это же халявный пенициллин! Написано ведь «Здорово!», «Полезно!» — с сарказмом комментируют пользователи соцсети.

Справедливости ради отметим, что на следующий день аппарат был чистым. Об этом написал другой посетитель поликлиники. Он предположил, что это была не плесень, а застоявшиеся сгустки сиропа.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU