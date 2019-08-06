В Челябинске объявился похититель мусорных баков

СЕГОДНЯ 08:42 2019-08-06T08:42:27+03:00

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В полицию Советского района представители регоператора по обращению с отходами «Центр коммунального сервиса» обратились с заявлением о пропаже мусорных баков. Их украли поздно вечером с контейнерной площадки в одном из поселков района. Ущерб — десять тысяч рублей.

Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе УМВД по Челябинску, оперуполномоченные угрозыска отдела полиции «Советский», просмотрев записи с ближайших камер видеонаблюдения, обнаружили автомобиль, на котором вывез баки.

По номерам авто установили личность мужчины. Им оказался ранее не судимый 42-летний житель Миасса. Выяснилось, это не первая его кража контейнеров. Сейчас подозреваемый под подпиской о невыезде. Ему грозит наказание до двух лет лишения свободы. Украденные контейнеры возвращены на место.

— Вора привлек металл, — рассказали корреспонденту КП-Челябинск пресс-секретарь Регоператора Нина Кобелева. — В нашем городе четыре тысячи баков, и большая часть из них — пластиковая. Металлические контейнеры есть только в частном секторе, да и то не везде. Как их сберечь? Цепью не прикуешь: мусоровоз работать не сможет; видеокамеры у каждой площадки не установишь — дорого. Остается взывать к совести приемщиков металла и просить быть бдительными жителей. Увидели вора — звоните на горячую линию «Центра коммунального сервиса».

Горячая линия «Центра коммунального сервиса» (351) 200-33-83.

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ИСТОЧНИК KP.RU