2019-08-06T09:06:27+03:00
Общество

Современные трамваи для Челябинска могут собрать в Усть-Катаве

Моногород посетил глава региона Алексей Текслер
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Алексей Текслер осмотрел новые трамваи от УКВЗ. Фото: gubernator74.ruАлексей Текслер осмотрел новые трамваи от УКВЗ. Фото: gubernator74.ru
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В Усть-Катаве Алексей Текслр ознакомился с производственным процессом на Усть-Катавском вагоностроительном заводе и побывал на стройплощадке реконструируемой школы. Текслер поговорил с местными жителями и вручи главе муниципалитета «синюю папку».

— В Усть-Катаве работает предприятие, уважаемое по всей стране. Положение дел в территории очень серьезно зависит от положения дел на градообразующем производстве. Беспокоит, что нет заявки трамвайного производства на следующий год. У завода есть наш региональный заказ на 15 вагонов для Магнитогорска. Мы ускоряем принятие концепций по развитию общественного транспорта, прежде всего, в Челябинске. Будет реконструкция трамвайной сети, покупка новых вагонов. Прорабатываем решение о приобретении вагонов УКВЗ. Я предложил руководству предоставить опытный образец нового трамвая в Челябинск. Объемы необходимого нового подвижного состава пока не определены, но это будет сделано обязательно, — подчеркнул Текслер.

У здания школы №4 возводится пристрой. Подрядчик провалил сроки сдачи объекта. Ситуация крайне не устроила главу региона. Его возмутил факт, что пристрой возводится без капремонта старого здания школы и благоустройства пространства вокруг. Местные власти обязаны облагородить территорию, установить новое ограждение и с региональным минспортом проработать вопрос устройства спортплощадки. Областной бюджет проект поддержит.

В местном ДК Текслера ждали жители.

— К концу года должен войти в строй тепличный агрокомплекс «Горный». Надеюсь, предприятие снимет напряженность на рынке труда. Назрел вопрос реконструкции очистных сооружений. Все это я учитываю в своей работе, — заявил Алексей Текслер.

В 2021 г для местной больницы купят компьютерный томограф. Пациентов с сердечно-сосудистыми недугами больше не будут отправлять к специалистам в другие города.

Для хоккеистов построят крытый каток. Кроме того, в следующем году планируется строительство лыжной трассы, а в 2021 году — возведение ФОКа с игровыми залами.

Главе Усть-Катава Сергею Семкову губернатор вручил «синюю папку» с вопросами, поднятыми жителями в соцсетях главы региона: благоустройство, нехватка парков, плохое состояние дорог, проблемы с вывозом ТКО, нехватка врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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