2019-08-06T09:10:30+03:00
Спорт

«Крепкого здоровья и всех благ»: хоккеисты «Трактора» поздравили Бориса Видгофа с юбилеем

Генеральному директору клуба исполнилось 55 лет 6 августа
Алексей МИКУШИН
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Борис Видгоф возглавил ХК «Трактор» весной.Борис Видгоф возглавил ХК «Трактор» весной.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Генеральному директору челябинского «Трактора» Борису Видгофу 6 апреля исполнилось 55 лет. Одними из первых его поздравили хоккеисты и сотрудники клуба.

— На протяжении многих лет вы искренне радуетесь успехам команды, сопереживаете в моменты неудач и помогаете школе «Трактор» развиваться. Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов в достижении новых поставленных целей и всех благ, — говорится в поздравлении на официальном сайте клуба.

Напомним, известный бизнесмен Борис Видгоф с 2010 года возглавлял попечительских совет ХК «Трактор», а в конце апреля был назначен на должность вице-президента и генерального директора «Трактора».

Борис Ефимович отмечен благодарностью Федерации хоккея России «За большой личный вклад в развитие отечественного хоккея», награжден знаком отличия «За заслуги перед Челябинской областью». В 2016 году Видгофу присвоено звание «Почетный гражданин Челябинска».

КП-Челябинск присоединяется к поздравлениям.

Кстати, уже 9 августа в Челябинске состоится традиционный фестиваль «Traktor Open», а с 10 августа «Трактор» сыграет на турнире за Кубок губернатора Челябинской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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