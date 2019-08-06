Юная спортсменка из Челябинска поставила мировой рекорд в Болгарии

СЕГОДНЯ 09:12 2019-08-06T09:15:13+03:00

Ее модель оказалась самой быстрой в своем классе

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Чемпионат Мира по судомодельному спорту в классе скоростных кордовых моделей прошел в Болгарии. Юная спортсменка из Челябинска Алиса Долгих установила мировой рекорд скорости в классе В1-Е.

— Спортсменами сборной России было завоевано девять медалей: две из которых золотые, установлено два мировых рекорда, — сообщили в Общественной палате Челябинской области.

В соревновании приняли участие более ста спортсменов из десяти стран мира: России, Болгарии, Англии, Франции, Германии, Венгрии, Румынии, Швейцарии, Армении и Украины.

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ИСТОЧНИК KP.RU