«Не могут развести»: в Челябинске вновь сбой в ЗАГСах
Утром 6 августа в редакцию КП-Челябинск позвонили несколько читателей с жалобами на районные отделы ЗАГС. По словам горожан, в компьютерной программе, которая печатает документы, сбой. Из-за этого не могут выдавать официальные бланки.
— Хотела получить свидетельство о разводе. Поехала в Курчатовский ЗАГС. А там сказали, что у них снова сбой. И когда починят, неясно, — сообщила КП-Челябинск читательница Марина.
КП-Челябинск обзвонила несколько городских ЗАГСов. Там подтвердили, что утром сбой в программе действительно был, но сейчас все работает.
— Только приходите после обеда, обязательно разведем, — сообщили сотрудники.
В июле в Челябинске уже случались сбои в программном обеспечении ЗАГСов. Людям не выдавали свидетельство о браке. За техническую часть записи актов отвечает налоговая инспекция. Там рассказали, что система исправна, всех женят-разводят, хотя и не без сбоев. Однако сотни челябинцев жаловались, что проводили в очередях в ЗАГС по несколько часов.
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