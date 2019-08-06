2019-08-06T09:35:58+03:00
Общество

«Не могут развести»: в Челябинске вновь сбой в ЗАГСах

Из-за неполадки с компьютерной программой люди не могут получить госуслуги
Андрей АБРАМОВ
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В ЗАГСах Челябинска снова случился сбой.В ЗАГСах Челябинска снова случился сбой.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Утром 6 августа в редакцию КП-Челябинск позвонили несколько читателей с жалобами на районные отделы ЗАГС. По словам горожан, в компьютерной программе, которая печатает документы, сбой. Из-за этого не могут выдавать официальные бланки.

— Хотела получить свидетельство о разводе. Поехала в Курчатовский ЗАГС. А там сказали, что у них снова сбой. И когда починят, неясно, — сообщила КП-Челябинск читательница Марина.

КП-Челябинск обзвонила несколько городских ЗАГСов. Там подтвердили, что утром сбой в программе действительно был, но сейчас все работает.

— Только приходите после обеда, обязательно разведем, — сообщили сотрудники.

В июле в Челябинске уже случались сбои в программном обеспечении ЗАГСов. Людям не выдавали свидетельство о браке. За техническую часть записи актов отвечает налоговая инспекция. Там рассказали, что система исправна, всех женят-разводят, хотя и не без сбоев. Однако сотни челябинцев жаловались, что проводили в очередях в ЗАГС по несколько часов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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