2019-08-06T09:51:27+03:00
Происшествия

Годовалый малыш выпал из окна в Челябинской области

Ребенка госпитализировали
Андрей СОКОЛОВ
Поделиться:
Годовалый малыш выпал из окна в Челябинской областиГодовалый малыш выпал из окна в Челябинской областиФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

ЧП произошло 5 августа в поселке Роза Челябинской области. Мальчик выпал из окна второго этажа. Ему год и четыре месяца. Сначала ребенка с травмами увезли в горбольницу №1, потом перевели в детскую областную клиническую больницу. Об этом сообщает издание Горняцкая Правда.

Это далеко не первый случай в Челябинской области в этом году. К примеру, в июне в Ленинском районе Челябинска мальчишка выпал из окна четвертого этажа. А месяцем раньше в том же районе упала девочка-школьница. Она жила на верхнем этаже высотки, поэтому такое падение оказалось для нее смертельным.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Попытка номер три. Историческое здание в центре Челябинска опять продают за рубль
«Не могут развести»: в Челябинске вновь сбой в ЗАГСах
Юная спортсменка из Челябинска поставила мировой рекорд в Болгарии
«Крепкого здоровья и всех благ»: хоккеисты «Трактора» поздравили Бориса Видгофа с юбилеем
Современные трамваи для Челябинска могут собрать в Усть-Катаве
Экс-сотруднику ДПС, попавшемуся на взятке в 20 тысяч рублей, вынесли приговор
В Челябинске объявился похититель мусорных баков
«Здорово, полезно!»: в детской поликлинике Челябинской области продают коктейли с плесенью
В Челябинске врачи возвращают зрение за 10 минут
В МЧС рассказали подробности обрушения в магазине Челябинска
Важную больницу в Челябинской области не станут закрывать
Челябинский урбанист высказался против клумб на дорогах города
В Аше Текслеру пожаловались на дороги, тарифы на ЖКХ и нехватку врачей
Снова штормовое предупреждение: на Южном Урале портится погода
В соцсетях смеются над чиновниками Магнитогорска, придумавшими провести бой за живого барана
«У вас есть несколько часов». Алексей Текслер раскритиковал главу Ашинского района
В Зауралье буду судить мать троих сгоревших детей
В школах Магнитогорска заставляют педагогов и родителей погасить личные долги за коммуналку
Сотрудник пейнтбольного клуба в Магнитогорске удерживал у себя чужих детей, отобрав телефоны
В челябинском супермаркете рухнула крыша