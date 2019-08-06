Годовалый малыш выпал из окна в Челябинской области

СЕГОДНЯ 09:51 2019-08-06T09:51:27+03:00

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ЧП произошло 5 августа в поселке Роза Челябинской области. Мальчик выпал из окна второго этажа. Ему год и четыре месяца. Сначала ребенка с травмами увезли в горбольницу №1, потом перевели в детскую областную клиническую больницу. Об этом сообщает издание Горняцкая Правда.

Это далеко не первый случай в Челябинской области в этом году. К примеру, в июне в Ленинском районе Челябинска мальчишка выпал из окна четвертого этажа. А месяцем раньше в том же районе упала девочка-школьница. Она жила на верхнем этаже высотки, поэтому такое падение оказалось для нее смертельным.

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ИСТОЧНИК KP.RU