Попытка номер три. Историческое здание в центре Челябинска опять продают за рубль

СЕГОДНЯ 09:52 2019-08-06T09:52:47+03:00

На восстановление особняка по улице Цвиллинга отводится три года

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Время идет, объект ветшает. Его, вероятно, проще снести и отстроить заново, чем восстанавливать. Одноэтажный особнячок на улице Цвиллинга, 8, который находится под охраной государства, региональное министерство имущества пытается продать на новых условиях.

Как пояснили корреспонденту КП-Челябинск в министерстве, на восстановление исторического здания отводится три года. Конкурс пройдет в электронной форме. Итоги подведут 8 октября.

По условиям конкурса объект культурного значения должен быть отреставрирован и восстановлен до своего первоначального состояния строго по эскизному проекту. Работы должны завершиться до 1 октября 2022 года. Согласно законодательству, начальная цена продажи особняка устанавливается равной одному рублю. Право же приобретения имущества принадлежит покупателю, предложившему наиболее высокую цену.

Напомним, победители двух конкурсов отказались от подписания договора купли-продажи.

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ИСТОЧНИК KP.RU