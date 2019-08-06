В Челябинске на день отключат воду в двух районах

СЕГОДНЯ 10:48 2019-08-06T10:49:23+03:00

Не будет ни горячей, ни холодной воды. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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В среду, 7 августа, ограничат подачу воды в двух районах города: Центральном и Советском. Причина — проведение плановых работ по замене задвижек на водоводах. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Челябинска со ссылкой на МУП «ПОВВ». Без воды останутся жилые дома, университеты, детские сады.

В Центральном районе отключат воду с 9 часов до 22 часов по следующим адресам:

* Энгельса, 44а, 44г, 44б, 46, 48, 50, 95, 97, 97а, 103,107;

* Энтузиастов, 17, 17а, 26а, 28а, 26а/ст.1;

* Худякова, 5, 7, 9, 11а;

* Воровского, 38в, 40, 42а, 52а, 54а, 60а, 64, 64а, 66;

* Образцова, 1 (Воровского, 48);

* Верхнеуральская, 20а,

* Курчатова, 23, 23а, 25, 25а, 27а, 27б;

* Варненская, 10, 13, 15.

На пониженном давлении будет участок, ограниченный улицами пр. Ленина — Воровского — Худякова — Энтузиастов.

В Советском районе отключат воду с 9 до до 20 часов по адресам:

* Тарасова, 38, 39, 40, 42, 45, 47, 48, 50 (Яблочкина, 25), 52, 54, 56 (Воровского,73);

* Яблочкина, 13а, 14, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 21а, 23, 23а, 24, 24а;

* Блюхера, 5а, 7, 8, 8а, 8б, 9, 9а, 9в, 10, 11, 11а,11в,11д,12, 13, 14 (Тарасова, 46);

* Сулимова, 45 (Тарасова, 36), 47, 47а, 49, 49а, 51, 51а, 53;

* Шаумяна, 71(Техникумовская,11), 71а (Техникумовская, 30), 73а, 96, 116, 118;

* Доватора, 1, 1а, 3, 4, 5, 7, 7а, 8, 9, 10, 10а, 11, 14, 15, 16, 16а, 16б, 18, 18а (д.с.), 20, 20а, 20б, 22, 22а, 22б, 22в, 23, 24, 24а, 24б, 26, 26/1, 26/2;

* Цеховая, 8а; Федорова, 12;

* Омская, 2, 4, 6, 10, 12, 26, 30 (Шаумяна, 69), 32, 34, 36, 38, 40 (Сулимова, 86), 42, 44 (Блюхера, 8), 46 (адм.), 48 (Яблочкина, 9), 61 (Сулимова, 55), 61а, 63б, 63а, 65, 67, 69, 71 (Блюхера, 5), 87, 89, 91 (Яблочкина,11); * Колсанова, 6;

* Луганская, 3, 5, 7;

* Загорская, 10, 12, 14, 16, 18;

* Техникумовская, 13, 15, 19, 23, 32, 34, 36, 36а;

* Воровского, 73а, 75 (Тарасова, 49), 77, 77а, 81, 83, 85.

На пониженном давлении будет участок, ограниченный пр. Ленина — Российская — Овчинникова — Курчатова — Воровского.

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