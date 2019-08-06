В Челябинской области дети из многодетных малообеспеченных семей получат деньги на подготовку к учебному году

СЕГОДНЯ 11:19 2019-08-06T11:19:36+03:00

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Каждый учащийся ребенок из многодетной малообеспеченной семьи получит пособие на подготовку к новому учебному году. Это — распоряжение главы Челябинской области Алексея Текслера. На поддержку могут рассчитывать так же малообеспеченные родители. Деньги предназначены на каждого учащегося ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет. Важно, чтобы ребенок учился на очном отделении.

Документы принимают районные управления соцзащиты. Прием бумаг продлится до 31 октября.

Размер пособия — 1,5 тысячи рублей. На решение этой задачи в бюджете Челябинской области предусмотрено более 50 млн рублей.

Деньги получателям дойдут через отделения федеральной почтовой связи. Для оформления единовременного социального пособия на подготовку детей к учебному году необходимо обращаться в управления социальной защиты населения.

Список нужных документов ЗДЕСЬ.

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ИСТОЧНИК KP.RU