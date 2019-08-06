«От окурков и со зла»: с начала года в Челябинской области сгорели 300 мусорных контейнеров

СЕГОДНЯ 11:28 2019-08-06T11:28:03+03:00

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Более трехсот мусорных контейнеров сгорели на Южном Урале с начала этого года, сообщает пресс-служба «Центра коммунального сервиса».

— Только в июле пламя уничтожило 37 мусорных баков из пластика, которые находились на балансе ЦКС. Причины возгораний разные — от тлеющего окурка до умышленных поджогов, — замечают в пресс-службе.

Мало кто знает, но каждый пожар проверяется. На место выезжают сотрудники МЧС. Если они находят следы умышленного поджога, то направляют материалы в полицию. А полиция ищет пироманов.

Пойманным поджигателям грозит серьезное наказание. Если ущерб значительный, то заводится уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества». А она предполагает до двух лет лишения свободы, исправительные работы (до 360 часов) и крупный штраф (до 40 тысяч рублей). Преступникам также придется компенсировать сумму причиненного ущерба.

В ЧКС напоминают, что каждый новый евроконтейнер стоит более десяти тысяч рублей. Пожары на контейнерных площадках ведут к серьезным убыткам, поэтому жителей области просят быть бдительными — звонить в полицию, если кто-то поджигает контейнер, и не бросать тлеющие окурки.

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ИСТОЧНИК KP.RU