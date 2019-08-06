В Челябинской области проверят защищенность школ от терроризма

СЕГОДНЯ 11:43 2019-08-06T11:43:05+03:00

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— До Дня знаний осталось чуть меньше месяца. Этот тот период, когда, по общей практике, требуется выявить недостатки и устранить замечания надзорных органов, — подчеркнул на заседании антитеррористической комиссии региона первый заместитель губернатора Виктор Мамин. — Образовательные учреждения — это не просто места с массовым пребыванием людей, это дети, которые больше всех уязвимы перед всеми видами угроз, включая террористическую.

Вопрос антитеррористической безопасности находится на особом контроле главы региона Алексея Текслера. Он подчеркивал, что безопасность детей — важнейшая задача, потому к работе антитеррористической комиссии он относится с пристальным вниманием.

По словам и.о. министра образования и науки региона Елены Коузовой, при подготовке образовательных организаций к новому учебному году на антитеррористические мероприятия местными бюджетами выделено 109,5 млн руб. Деньги предназначены на обеспечение школ тревожными кнопками, сигнализацией, системами видеонаблюдения и ограждением по периметру.

Сейчас 97% образовательных организаций оборудованы кнопками экстренного вызова полиции; 96% имеют ограждение по периметру территории; 80% оснащены системами видеонаблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU