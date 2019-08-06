Судебные приставы «угнали» дорогую иномарку из автосервиса в Челябинске
Житель Челябинска лишился престижного автомобиля BMW 118i из-за долга перед микрофинансовой организацией, сообщает пресс-служба УФССП России по Челябинской области.
Мужчина сдал автомобиль в автосервис, который находится в Калининском районе города. А спустя несколько часов туда подъехали судебные приставы и изъяли машину.
— Представитель истца рассказал, что автомобиль заемщика, который уклоняется от исполнения кредитного договора, находится в автосервисе. Приставы выехали на место и нашли иномарку. Директор автосервиса сначала отказывался передавать машину. Он позвонил хозяину по громкой связи, сообщил о происходящем, но владелец автомобиля дал свое согласие на арест машины, — рассказывают в пресс-службе.
Автомобиль в тот же день погрузили на эвакуатор и отправили на площадку взыскателя, который был назначен ответственным хранителем автомобиля.
Теперь приставы ждут, когда хозяин BMW вернет долги.
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