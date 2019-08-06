2019-08-06T11:49:30+03:00
Общество

Судебные приставы «угнали» дорогую иномарку из автосервиса в Челябинске

Она вернется к владельцу, когда тот выплатит долг
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Эвакуатор забрал машину из автосервиса.Эвакуатор забрал машину из автосервиса.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Житель Челябинска лишился престижного автомобиля BMW 118i из-за долга перед микрофинансовой организацией, сообщает пресс-служба УФССП России по Челябинской области.

Мужчина сдал автомобиль в автосервис, который находится в Калининском районе города. А спустя несколько часов туда подъехали судебные приставы и изъяли машину.

— Представитель истца рассказал, что автомобиль заемщика, который уклоняется от исполнения кредитного договора, находится в автосервисе. Приставы выехали на место и нашли иномарку. Директор автосервиса сначала отказывался передавать машину. Он позвонил хозяину по громкой связи, сообщил о происходящем, но владелец автомобиля дал свое согласие на арест машины, — рассказывают в пресс-службе.

Автомобиль в тот же день погрузили на эвакуатор и отправили на площадку взыскателя, который был назначен ответственным хранителем автомобиля.

Теперь приставы ждут, когда хозяин BMW вернет долги.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24