Судебные приставы «угнали» дорогую иномарку из автосервиса в Челябинске

СЕГОДНЯ 11:49 2019-08-06T11:49:30+03:00

Она вернется к владельцу, когда тот выплатит долг

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Житель Челябинска лишился престижного автомобиля BMW 118i из-за долга перед микрофинансовой организацией, сообщает пресс-служба УФССП России по Челябинской области.

Мужчина сдал автомобиль в автосервис, который находится в Калининском районе города. А спустя несколько часов туда подъехали судебные приставы и изъяли машину.

— Представитель истца рассказал, что автомобиль заемщика, который уклоняется от исполнения кредитного договора, находится в автосервисе. Приставы выехали на место и нашли иномарку. Директор автосервиса сначала отказывался передавать машину. Он позвонил хозяину по громкой связи, сообщил о происходящем, но владелец автомобиля дал свое согласие на арест машины, — рассказывают в пресс-службе.

Автомобиль в тот же день погрузили на эвакуатор и отправили на площадку взыскателя, который был назначен ответственным хранителем автомобиля.

Теперь приставы ждут, когда хозяин BMW вернет долги.

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ИСТОЧНИК KP.RU