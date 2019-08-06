2019-08-06T12:21:54+03:00
Общество

Бариста из Челябинска рисует для посетителей героев комиксов на стаканчиках кофе

Необычное хобби помогает поднять настроение горожан
Лидия ПЕСКОВА
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Фото: личная страница героя в соцсетях.Фото: личная страница героя в соцсетях.
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Любая работа — рутина. Чтобы выбраться из нее, бариста из Челябинска Константин Фомин стал рисовать героев комиксов и мемы на стаканчиках кофе на вынос. О своем увлечении молодой человек рассказал в социальных сетях.

Необычное хобби родилось три года назад, когда Фомин готовил кофе. Однажды днем посетителей в кафе не было, и он взялся за карандаш. Сегодня Константин менеджер смены и отвечает за работу официантов, барменов и работников кухни, свободного времени остается немного, но в часы затишья он все так же рисует.

Фото: личная страница героя в соцсетях.

Фото: личная страница героя в соцсетях.

На стаканчиках появляются герои комиксов и известные мемы. Посетители от них в восторге и стараются чаще заходить в кафе, где работает бариста-художник. Оно расположено неподалеку от ЮУрГУ. Однако сам молодой человек утверждает, что не преследовал цели поднять посещаемость заведения. Он просто делится настроением и позитивом с другими.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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