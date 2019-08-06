На площади Революции в Челябинске нарисовали грустный лик

СЕГОДНЯ 12:33 2019-08-06T12:38:39+03:00

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В Челябинск приехал Алексей Илькаев. Художник известен как один из последователей «пермской культурной революции» — явления из соседнего региона, где пару лет назад наблюдался резкий всплеск современного искусства. 6 августа на площади Революции Илькаев нарисовал «сэдфейс» — «Грустный лик».

Sad Face — фирменная работа Илькаева. Ей он украшал здания Перми, выпускал футболки и даже нарисовал ее на Берлинской стене. В Челябинске его «Грустный лик» будет нести не только привычные для него смыслы, но и обрастет новыми — станет сигналом для иных цивилизаций, плацдармом для визита инопланетян. Это не наши придумки, а идея художника.

— В Перми хотели сделать «базу» по прилету инопланетян. По ряду причин проект не состоялся. Я изучил челябинский контекст, пообщался с местными жителями и подумал о том, чтобы организовать виртуальную «встречу» с иной цивилизацией, подготовив для них опознавательные знаки того места, куда можно приземлиться, — рассказал художник Алексей Илькаев.

Стирать граффити намеренно никто не собирается. Впрочем и поддерживать его состояние никто не будет. По задумке автора, с произведением должно расправиться время.

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ИСТОЧНИК KP.RU