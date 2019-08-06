Пешком и с гитарой: два парня из Челябинска дойдут до Санкт-Петербурга пешком

СЕГОДНЯ 13:01 2019-08-06T13:01:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Уроженцы Кыштыма Александр Громов и Виктор Ипанов собираются пройти пешком из Челябинска до Санкт-Петербурга, сообщает газета «Кыштымский рабочий».

Александр хорошо поет и осваивает гитару. В пути ребята собираются зарабатывать на еду уличными концертами и подработкой в барах, где всегда есть необходимость в официантах и барменах. Ночевать парни будут у своих знакомых и новых друзей. А все происходящее с ними — снимать на видео и выкладывать в социальные сети. Также вчерашние студенты обещают делиться впечатлениями, опытом путешествия на своих двоих и рассказывать о городах, которые посещают.

Напомним, этой весной подобное путешествие — из Челябинска до Москвы — совершил житель Челябинска Артур Платонов. В дороге он провел три месяца, за которые успел сбросить около десяти килограммов и «перезагрузить» свою жизнь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU