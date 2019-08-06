«Как теперь парады 9 мая проводить?»: в Челябинске неоднозначно восприняли новый арт-объект
6 августа на площади Революции в Челябинске появился арт-объект художника Алексея Илькаева. В центре города он нарисовал свой фирменный знак Sad Face — «Грустный лик». Такие же изображения он размещает по всему миру. В Челябинске некоторые здания также венчают его работы.
Не все горожане позитивно восприняли новую работу.
— Как теперь парады в День Победы проводить? Не будут же солдаты маршировать по этому страшилищу? — пишут в соцсетях.
— Зачем рисовать грустное лицо? Разве мало боли в этом городе? Надо было что-нибудь доброе...
Однако нашлись и защитники работы.
— Уже известно, что по задумке автора работу не будут подкрашивать. За зиму она наверняка сама сойдет. Вы только вдумайтесь, какой мощный смысловой посыл: челябинская действительность уничтожает грустный лик, а значит, счастье не за горами, — парируют негативные выпады горожане.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU