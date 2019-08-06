«Как теперь парады 9 мая проводить?»: в Челябинске неоднозначно восприняли новый арт-объект

СЕГОДНЯ 13:47 2019-08-06T13:57:51+03:00

Арт-объект на площади Революции разместился рядом с экстрим-парком и памятником Ленину. Фото: «Интерсвязь»

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6 августа на площади Революции в Челябинске появился арт-объект художника Алексея Илькаева. В центре города он нарисовал свой фирменный знак Sad Face — «Грустный лик». Такие же изображения он размещает по всему миру. В Челябинске некоторые здания также венчают его работы.

Не все горожане позитивно восприняли новую работу.

— Как теперь парады в День Победы проводить? Не будут же солдаты маршировать по этому страшилищу? — пишут в соцсетях.

— Зачем рисовать грустное лицо? Разве мало боли в этом городе? Надо было что-нибудь доброе...

Однако нашлись и защитники работы.

— Уже известно, что по задумке автора работу не будут подкрашивать. За зиму она наверняка сама сойдет. Вы только вдумайтесь, какой мощный смысловой посыл: челябинская действительность уничтожает грустный лик, а значит, счастье не за горами, — парируют негативные выпады горожане.

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ИСТОЧНИК KP.RU